Un'intercettazione dopo l'altra, Juventus potrebbe aver violato regole FIFA acquistando Ihattaren

Continuano le indagini della Procura di Torino in merito al caso Juventus con novità giornaliere sul fronte intercettazioni

Fra le pieghe dell'inchiesta della Procura di Torino sulla Juventus, scrive Il Giornale nella sua edizione odierna, c'è anche un passaggio che riguarda un'intercettazione che potrebbe profilare un altro tipo di violazione, diversa da quelle fin qui emerse: nello specifico si legge che da una telefonata (non vengono specificati i soggetti coinvolti, ndr) dell'agosto del 2021 emergerebbe che i diritti del calciatore Mohammed Ihattaren, poi dato in prestito alla Sampdoria, erano di proprietà di Mino Raiola. Fatto che, se fosse confermato, potrebbe portare al rischio di violazione delle regole Fifa sulle terze parti. A riportarlo è TMW.

SANZIONI A LIVELLO SPORTIVO PER LA JUVENTUS?

https://www.labaroviola.com/coscienza-sporca-juventus-avvisa-azionisti-possiamo-retrocedere-ed-essere-esclusi-dalla-uefa/194998/