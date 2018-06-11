Labaro Viola

Under 15, la Juve baby vince e irride gli avversari: "Napoli usa il sapone.."

Incredibile quello che è successo dopo la partita Under 15 tra Juventus e Napoli. I bianconeri vincono e fanno cori contro i rivali..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 giugno 2018 22:02
Under 15, la Juve baby vince e irride gli avversari: "Napoli usa il sapone.." -
News
Juventus
Napoli
Condividi

I giovani della Juventus under 15, dopo la vittoria in semifinale sui pari età del Napoli nella Final Four Scudetto di categoria, hanno esultato per il passaggio del turno con un coro indirizzato ai loro avversari. Al rientro negli spogliatoi, infatti, i giovani bianconeri hanno intonato così: “Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone…”.

alfredopedullà.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok