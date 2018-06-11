Under 15, la Juve baby vince e irride gli avversari: "Napoli usa il sapone.."
Incredibile quello che è successo dopo la partita Under 15 tra Juventus e Napoli. I bianconeri vincono e fanno cori contro i rivali..
A cura di Redazione Labaroviola
11 giugno 2018 22:02
I giovani della Juventus under 15, dopo la vittoria in semifinale sui pari età del Napoli nella Final Four Scudetto di categoria, hanno esultato per il passaggio del turno con un coro indirizzato ai loro avversari. Al rientro negli spogliatoi, infatti, i giovani bianconeri hanno intonato così: “Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone…”.
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