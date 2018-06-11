Under 15, la Juve baby vince e irride gli avversari: "Napoli usa il sapone.."

Incredibile quello che è successo dopo la partita Under 15 tra Juventus e Napoli. I bianconeri vincono e fanno cori contro i rivali..

A cura di Redazione Labaroviola 11 giugno 2018 22:02

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