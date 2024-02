Una Nazionale a tinte viola, convocati in U18 ben 5 elementi della Fiorentina

Come riportato dal sito della Figc, dopo il pareggio (0-0) in Spagna a Gennaio, la Nazionale Under 18 torna in campo mercoledì 14 febbraio (ore 14.30) al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia: gli Azzurrini affronteranno in amichevole la Slovacchia nel secondo impegno del 2024.

Questi i convocati del tecnico Daniele Franceschini:

Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Francesco Saverio Plaia (Spezia);

Difensori: Adam Bakoune (Milan), Niccolò Fortini (Fiorentina), Eddy Nda Konan Kouadio (Fiorentina), Filippo Pagnucco (Juventus), Matteo Giuseppe Plaia (Roma), Gabriel Ramaj (Atalanta), Lorenzo Tosto (Empoli), Alessandro Ventre (Sampdoria);

Centrocampisti: Andrea Bonanomi (Atalanta), Francesco Crapisto (Juventus), Giacomo De Pieri (Inter), Lapo Deli (Fiorentina), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Valdes Ngana (Juventus), Lorenzo Riccio (Atalanta), Mattia Zanchetta (Inter);

Attaccanti: Riccardo Braschi (Fiorentina), Maat Daniel Caprini (Fiorentina), Federico Ragnoli Galli (Atalanta), Matteo Spinaccé (Inter)

Come si vede la Fiorentina è la squadra più rappresentata con 5 elementi in rosa, ulteriore riconoscimento all’ottimo lavoro portato avanti dallo staff guidato da Valentino Angeloni