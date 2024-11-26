Una Fiorentina sottovalutata, ora punta alla Champions: ecco i segreti di Palladino

La Fiorentina corre in direzione Champions

La Fiorentina corre veloce in direzione della Champions. E lo fa con la mentalità giusta. Senza eccessi di protagonismo e con la semplicità di chi ha la consapevolezza di poter realizzare un qualcosa che qualche settimana fa pareva un sogno a suo modo matto. La Fiorentina invece c'è. Si diverte sul tetto della classifica e lo fa grazie a un paio di cose su cui vale la pena di soffermarsi.

Primo: la coesione di un gruppo dove lealtà, voglia di aiutarsi e condividere tutto (nella buona e nella cattiva sorte) sono passaggi fondamentali e Palladino al centro. Secondo: fra viola girano un pacchetto di giocatori che da soli sono capaci di cose straordinarie. De Gea fra i pali, Kean davanti alla porta avversari, Adli lì in mezzo a ragionare ora con Bove, ora con Cataldi. Tutto bello. Tutto vero. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/opta-taglia-fuori-la-fiorentina-nessuna-possibilita-di-vincere-lo-scudetto-inter-al-primo-posto-lazio-al-terzo/278278/