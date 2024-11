Una Fiorentina da favola senza Gudmundsson, ma t’immagini cosa sarà quando tornerà? Firenze sogna 

L’inizio di stagione della Fiorentina sta facendo sognare tutta Firenze. Anche i numeri sono dalla parte dei ragazzi di Palladino, con 25 gol fatti e solo 10 subiti. Tutto questo senza poter contare, se non in qualche gara, su Albert Gudmundsson. Il colpo da 90 dell’ultimo mercato, per l’ex Genoa infatti solo 4 presenze in campionato e 32 minuti in Conference. Gudmundsson però è stato già incisivo, portando 5 punti con i suoi 3 gol tra Lazio e Milan. Poi nel momento più bello lo stop di Lecce e la sostituzione con Beltran. La Fiorentina vola, ma t’immagini cosa sarà con Gudmundsson quando ritornerà? Lo riporta il Corriere Fiorentino.