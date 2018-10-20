Una buona Udinese viene schiantata dal Napoli in casa 0-3
Ruiz, Mertens (rig) e Rog sono i marcatori del terzo anticipo di Serie A tra Udinese e Napoli. Gioca bene la squadra di Velazquez ma è costretta a soccombere sotto i colpi degli azzurri arrivati nel s...
A cura di Redazione Labaroviola
20 ottobre 2018 22:38
Ruiz, Mertens (rig) e Rog sono i marcatori del terzo anticipo di Serie A tra Udinese e Napoli. Gioca bene la squadra di Velazquez ma è costretta a soccombere sotto i colpi degli azzurri arrivati nel secondo tempo. I partenopei tornano a -4 dalla Juventus capolista.