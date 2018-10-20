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Una buona Udinese viene schiantata dal Napoli in casa 0-3

Ruiz, Mertens (rig) e Rog sono i marcatori del terzo anticipo di Serie A tra Udinese e Napoli. Gioca bene la squadra di Velazquez ma è costretta a soccombere sotto i colpi degli azzurri arrivati nel s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 ottobre 2018 22:38
Una buona Udinese viene schiantata dal Napoli in casa 0-3 - Napoli's Fabian Ruiz (II from R) celebrates with teammates after scoring the 1-0 goal during the Italian Serie A soccer match Udinese Calcio vs Napoli FC at Friuli stadium in Udine, Italy, 20 October 2018. ANSA/STEFANO LANCIA
Napoli's Fabian Ruiz (II from R) celebrates with teammates after scoring the 1-0 goal during the Italian Serie A soccer match Udinese Calcio vs Napoli FC at Friuli stadium in Udine, Italy, 20 October 2018. ANSA/STEFANO LANCIA
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Ruiz, Mertens (rig) e Rog sono i marcatori del terzo anticipo di Serie A tra Udinese e Napoli. Gioca bene la squadra di Velazquez ma è costretta a soccombere sotto i colpi degli azzurri arrivati nel secondo tempo. I partenopei tornano a -4 dalla Juventus capolista.

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