Dramma per l’allenatore del Napoli Rino Gattuso: nelle scorse ore è morta la sorella Francesca, ricoverata da inizio febbraio a Varese dopo un malore. La donna, 37 anni, si era sentita male mentre il tecnico era impegnato in trasferta contro la Sampdoria, il 3 febbraio scorso. Gattuso, appresa la notizia, partì immediatamente da Genova verso Varese, dove la sorella era immediatamente operata e ricoverata in terapia intensiva: per questo motivo quel 3 febbraio si presentò in conferenza stampa, dopo Sampdoria-Napoli, l’allenatore in seconda Gigi Riccio. Francesca Gattuso abitava a Gallarate, in provincia di Varese, dove risiede da anni sia la famiglia dell’ex milanista sia lo stesso allenatore, che nelle zona ha anche un’attività commerciale. L’allenatore del Napoli ha appreso la tragica notizia mentre si trovava a Castel Volturno, nel centro di allenamento della squadra partenopea.

