Un altro giovane per la Fiorentina, arriva Casini in prestito dall'Arezzo
La squadra di mercato della società gigliata continua a lavorare anche in prospettiva
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2017 14:34
La Fiorentina, dopo l'acquisto di Simone Lo Faso dal Palermo, mette a segno un altro colpo in entrata. Si tratta, anche in questo caso, di un giovane, ossia Andrea Casini dell'Arezzo. Il trasferimento in viola, da poco ufficializzato anche dalla Lega Serie A, è stato concluso con la formula del prestito.