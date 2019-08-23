Ufficializzati dalla Lega Serie A i numeri di maglia della Fiorentina
È stata annunciata sul sito della Lega Serie A la numerazione ufficiale della Fiorentina per la nuova stagione. Badelj ha ripreso la sua numero 5, Prince Boateng la pesante 10, Dragowski ha scelto la 69 e Pulgar la 78 dopo aver ceduto la numero 7 a Ribery.
1 TERRACCIANO
3 BIRAGHI
4 MILENKOVIC
5 BADELJ
6 RANIERI
7 RIBERY
8 CASTROVILLI
9 SIMEONE
10 BOATENG
11 SOTTIL
14 DABO
15 CRISTOFORO
16 EYSSERIC
17 CECCHERINI
19 MONTIEL
20 PEZZELLA
21 LIROLA
23 VENUTI
24 BENASSI
25 CHIESA
27 ZURKOWSKI
28 VLAHOVIC
30 SCHETINO
32 RASMUSSEN
33 BRANCOLINI
35 GORI
69 DRAGOWSKI
77 THEREAU
78 PULGAR
93 TERZIC