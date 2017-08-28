UFFICIALE: VINCENT LAURINI È UN NUOVO CALCIATORE DELLA FIORENTINA
Il francese è stato acquisito dall'Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto, oggi le visite mediche
A pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di mercato (fissata per giovedì 31 agosto) la squadra di mercato della società gigliata, capitanata da Pantaleo Corvino, continua a lavorare incessantemente, sopratutto per quanto riguarda il mercato in entrata. Infatti, secondo quando si apprende dal comunicato diramato sul sito violachannel.tv, la Fiorentina è riuscita ad assicurarsi le prestazioni di Vincent Laurini, terzino destro proveniente dall'Empoli.
Questo il contenuto del comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo di prestito con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Vincent Laurini dall’Empoli FC. Laurini, nato a Thionville (Francia) il 10 giugno del 1989, sarà oggi a Firenze per svolgere le visite mediche".