UFFICIALE, VALENTIN EYSSERIC È UN NUOVO GIOCATORE DELLA FIORENTINA, CONTRATTO FINO AL 2021

Arriva il comunicato ufficiale della società viola, il trequartista francese classe 92 adesso è viola

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valentin Eysseric dall’OGC Nice.

Eysseric è nato a Aix-en-Provence (Francia) il 25 Marzo 1992, nel corso della sua carriera ha indossato anche le maglie di Monaco e Saint Etienne.

Nell’ultima stagione, con la maglia del Nice, ha giocato 39 partite, realizzando 8 reti e collezionando 7 assist.

Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà alla società viola fino al 2021.