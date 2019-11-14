Ufficiale, Roberto Muzzi é il nuovo tecnico dell'Empoli. Rescisso il contratto col Genoa..
L’Empoli FC comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Roberto Muzzi. Il nuovo allenatore sarà presentato alla stampa questo pomeriggio alle ore 13.45 presso la sala Antonio Bass...
A cura di Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 14:04
L’Empoli FC comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Roberto Muzzi. Il nuovo allenatore sarà presentato alla stampa questo pomeriggio alle ore 13.45 presso la sala Antonio Bassi dello Stadio Castellani.
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