Ufficiale, Morganti lascia il Catanzaro. Gazzetta: "Sarà il responsabile organizzativo della Fiorentina"

Si occuperà della gestione del Viola Park

Se ne parlava già da settimane, adesso è anche ufficiale: Paolo Morganti lascia la carica di direttore generale del Catanzaro. L'ex calciatore del Novara lascia la Calabria dopo una stagione straordinaria, che ha visto le Aquile arrivare a un soffio dalla promozione in Serie A.

La prossima tappa di Morganti sarà al Viola Park. E non da dipendente qualunque, ma da vero e proprio leader della struttura di Bagno a Ripoli. Uomo di fiducia di Fabio Paratici, diventerà il responsabile organizzativo del club gigliato, occupandosi di ogni aspetto del centro sportivo. Con il ds viola ha condiviso l'esperienza alla Juventus, dove ricopriva la carica di Football Department Organization Manager. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.