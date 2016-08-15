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UFFICIALE: Marangon nuovo Team manager. Ecco il suo curriculum

ACF Fiorentina comunica che a partire da martedì 16 agosto Alberto Marangon assumerà l’incarico di Team manager della Prima Squadra. Marangon, con esperienze passate nel Venezia, Atalanta, Sampdoria e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 agosto 2016 13:06
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ACF Fiorentina comunica che a partire da martedì 16 agosto Alberto Marangon assumerà l’incarico di Team manager della Prima Squadra. Marangon, con esperienze passate nel Venezia, Atalanta, Sampdoria e Bari sostituirà Roberto Ripa, che svolgerà un altro incarico all’interno della società. A Roberto Ripa i ringraziamenti  per l‘attività svolta con professionalità e dedizione nel ruolo di Team Manager e i migliori  auguri a Marangon per un percorso professionale insieme a noi ricco di soddisfazioni.

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