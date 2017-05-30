Labaro Viola

Ufficiale: Luciano Spalletti lascia la Roma, il comunicato del club giallorosso.

L’AS Roma comunica la fine del rapporto di lavoro tra il Club e l’allenatore Luciano Spalletti.La Società è attualmente impegnata nella nomina del nuovo tecnico.L'ufficialità arriva dopo la vittoria d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 maggio 2017 11:19
Ufficiale: Luciano Spalletti lascia la Roma, il comunicato del club giallorosso. -
News
Spalletti
Condividi

L’AS Roma comunica la fine del rapporto di lavoro tra il Club e l’allenatore Luciano Spalletti.

La Società è attualmente impegnata nella nomina del nuovo tecnico.

L'ufficialità arriva dopo la vittoria di domenica sul Genoa per 3-2, che garantisce ai giallorossi la seconda posizione in campionato e la qualificazione automatica alla fase a gironi della Champions League 2017-18.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok