Ufficiale: Luciano Spalletti lascia la Roma, il comunicato del club giallorosso.
L’AS Roma comunica la fine del rapporto di lavoro tra il Club e l’allenatore Luciano Spalletti.La Società è attualmente impegnata nella nomina del nuovo tecnico.L'ufficialità arriva dopo la vittoria d...
A cura di Redazione Labaroviola
30 maggio 2017 11:19
L’AS Roma comunica la fine del rapporto di lavoro tra il Club e l’allenatore Luciano Spalletti.
La Società è attualmente impegnata nella nomina del nuovo tecnico.
L'ufficialità arriva dopo la vittoria di domenica sul Genoa per 3-2, che garantisce ai giallorossi la seconda posizione in campionato e la qualificazione automatica alla fase a gironi della Champions League 2017-18.