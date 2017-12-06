Ufficiale: la Fiorentina Women's da il benvenuto alla nazionale norvegese Ingrid Spord

La Fiorentina Women's, attraverso un comunicato diffuso sul sito ufficiale violachannel.tv, ha reso noto di aver concluso un importante acquisto."La Fiorentina Women's FC comunica di aver aggiunto al...

La Fiorentina Women's, attraverso un comunicato diffuso sul sito ufficiale violachannel.tv, ha reso noto di aver concluso un importante acquisto.

"La Fiorentina Women's FC comunica di aver aggiunto al proprio organico la calciatrice norvegese Ingrid Spord. Nata il 21 Luglio 1994 a Bergen (NOR), centrocampista, la Spord è titolare della Nazionale Norvegese femminile e sarà a disposizione di Mister Fattori e Mister Cincotta a partire dal match di venerdì sera contro la Juventus. Nella stagione passata ha giocato con la squadra norvegese del Lillestrom Kvinner".