UFFICIALE, la Fiorentina prende il classe '00 Gillekens dall'OH Leuven. La formula...
Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina:"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del giovane calciatore Yord...
A cura di Redazione Labaroviola
24 luglio 2018 11:30
Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina:
"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del giovane calciatore Yordy Steven Gillekens, difensore centrale, dall’ OH Leuven. Gillekens è nato a Leuven (Belgio) il 18 febbraio del 2000 ed ha firmato un contratto che lo legherà al Club Viola per i prossimi 5 anni".