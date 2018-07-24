UFFICIALE: La Fiorentina acquista dal Mouscron, Mario Hanuljak
La Fiorentina torna ad attingere dal mercato dell'Est Europa, questa volta dalla Croazia. Come si evince dai registri ufficiali della Lega Serie A, i viola hanno messo sotto contratto Marko Hanuljak (...
A cura di Redazione Labaroviola
24 luglio 2018 10:48
La Fiorentina torna ad attingere dal mercato dell'Est Europa, questa volta dalla Croazia. Come si evince dai registri ufficiali della Lega Serie A, i viola hanno messo sotto contratto Marko Hanuljak (18), centrocampista di proprietà del Mouscron in Belgio, e che in patria ha mosso i primi passi nell'Osijek. Trasferimento a titolo definitivo.