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UFFICIALE: La Fiorentina acquista dal Mouscron, Mario Hanuljak

La Fiorentina torna ad attingere dal mercato dell'Est Europa, questa volta dalla Croazia. Come si evince dai registri ufficiali della Lega Serie A, i viola hanno messo sotto contratto Marko Hanuljak (...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2018 10:48
UFFICIALE: La Fiorentina acquista dal Mouscron, Mario Hanuljak -
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La Fiorentina torna ad attingere dal mercato dell'Est Europa, questa volta dalla Croazia. Come si evince dai registri ufficiali della Lega Serie A, i viola hanno messo sotto contratto Marko Hanuljak (18), centrocampista di proprietà del Mouscron in Belgio, e che in patria ha mosso i primi passi nell'Osijek. Trasferimento a titolo definitivo.

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