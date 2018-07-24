UFFICIALE: La Fiorentina acquista dal Mouscron, Mario Hanuljak

La Fiorentina torna ad attingere dal mercato dell'Est Europa, questa volta dalla Croazia. Come si evince dai registri ufficiali della Lega Serie A, i viola hanno messo sotto contratto Marko Hanuljak (...

La Fiorentina torna ad attingere dal mercato dell'Est Europa, questa volta dalla Croazia. Come si evince dai registri ufficiali della Lega Serie A, i viola hanno messo sotto contratto Marko Hanuljak (18), centrocampista di proprietà del Mouscron in Belgio, e che in patria ha mosso i primi passi nell'Osijek. Trasferimento a titolo definitivo.