Ufficiale: Heleen Jaques è una nuova calciatrice della Fiorentina Women's

La Fiorentina Women's FC comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore della Nazionale Belga e dell'Anderlecht Heleen Jaques per la stagione 2018/19.La calciatrice, nata...

La Fiorentina Women's FC comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore della Nazionale Belga e dell'Anderlecht Heleen Jaques per la stagione 2018/19.

La calciatrice, nata il 20 Aprile 1988 a Tielt (BEL), arriva dall’Anderlecht con cui ha vinto lo Scudetto della stagione 2017/18. Giocatrice con esperienza internazionale ed in UEFA Women’s Champions League, ha giocato in Belgio e Germania vestendo le maglie di Club Brugge, Turbine Potsdam, Herforder SV Borussia Friedenstal e Sint-Truiden (con cui ha vinto lo Scudetto). In Nazionale Maggiore Belga ha esordito a 19 anni, vanta più di 80 presenze e 2 reti ed è avversaria dell’Italia nelle qualificazioni mondiali per Francia 2019.

Dopo l’arrivo di Davina Philtjens e Stephanie Breitner, e le riconferme di Alia Guagni e Alice Parisi, inizia a delinearsi l’ossatura della Viola per la prossima stagione con questo innesto di qualità nel reparto difensivo. Heleen Jaques vestirà il viola della Fiorentina a partire da questa estate.