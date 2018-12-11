Ufficiale Fiorentina Women's, Zazzera torna in viola. Nocchi al Florentia

Fiorentina Women's FC e Florentia CF hanno trovato l'accordo per la seguente operazione. Danila Zazzera rientra alla Fiorentina dal prestito e Isotta Nocchi

Fiorentina Women's FC e Florentia CF hanno trovato l'accordo per la seguente operazione. Danila Zazzera rientra alla Fiorentina dal prestito e Isotta Nocchi viene ceduta in prestito fino al termine della stagione al Florentia CF.

Zazzera in maglia viola ha già vinto 1 Scudetto e 2 Coppe Italia, ed era stata ceduta alla soceità biancorossa a inizio stagione. L'attaccante sarà subito a disposizione di Mister Cincotta e del suo staff.