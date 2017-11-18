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UFFICIALE: CHIESA RINNOVA CON LA FIORENTINA FINO AL 2022. IL COMUNICATO...

Una bella notizia per tutti i tifosi viola. Federico Chiesa, come da noi annunciato qualche giorno fa, rinnova il suo contratto con la società viola. Questo il comunicato della Fiorentina apparso sul...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 novembre 2017 10:00
UFFICIALE: CHIESA RINNOVA CON LA FIORENTINA FINO AL 2022. IL COMUNICATO... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
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Una bella notizia per tutti i tifosi viola. Federico Chiesa, come da noi annunciato qualche giorno fa, rinnova il suo contratto con la società viola. Questo il comunicato della Fiorentina apparso sul sito ufficiale:

"ACF Fiorentina comunica di aver prolungato fino al 30 giugno 2022, con reciproca soddisfazione, il contratto tra la Società viola e il calciatore Federico Chiesa."

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