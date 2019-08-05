Ufficiale: Badelj ritorna alla Fiorentina in prestito oneroso con diritto di riscatto

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo di prestito oneroso con diritto di riscatto, dalla S.S. Lazio, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Milan Badelj.Badelj, nato a Zagabr...

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo di prestito oneroso con diritto di riscatto, dalla S.S. Lazio, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Milan Badelj.

Badelj, nato a Zagabria (Croazia) il 25 febbraio 1989, lo scorso anno con la maglia della Lazio ha disputato 26 partite e vinto la Coppa Italia. Nelle sue stagioni a Firenze Milan ha collezionato 140 presenze tra Campionato, Coppa Italia ed Europa League. Il nuovo calciatore gigliato è inoltre in pianta stabile nell’organico della Nazionale maggiore croata con la quale si è laureato Vice Campione del Mondo ai Mondiali di Russia del 2018.

Fonte: Violachannel