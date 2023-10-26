Ufficiale: accordo Procura-Tonali. Squalifica di 18 mesi, 8 commutati in prescrizioni alternative

È arrivata la nota ufficiale sulla squalifica di Sandro Tonali per il caso scommesse. Di seguito il comunicato ufficiale: “La Procura Federale ha raggiunto un accordo (ex art. 126 CGS) con il calciato...

È arrivata la nota ufficiale sulla squalifica di Sandro Tonali per il caso scommesse. Di seguito il comunicato ufficiale: “La Procura Federale ha raggiunto un accordo (ex art. 126 CGS) con il calciatore Sandro Tonali, a seguito del quale lo stesso verrà sanzionato con una squalifica di 18 mesi, 8 dei quali commutati in prescrizioni alternative, e una ammenda di 20.000 euro, per la violazione dell’art.24 del CGS che vieta la possibilità di effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da FIGC, UEFA e FIFA.

Riguardo le prescrizioni alternative, Tonali dovrà partecipare ad un piano terapeutico della durata minima di 8 mesi e ad un ciclo di almeno 16 incontri pubblici, da svolgersi in Italia, nell’arco di 8 mesi, presso Associazioni sportive dilettantistiche, Centri federali territoriali, Centri per il recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo, e comunque secondo le indicazioni e il programma proposti dalla FIGC.

La Procura Federale vigilerà sul rispetto di quanto indicato e, in caso di violazioni, adotterà i provvedimenti di propria competenza, ai sensi del CGS, con risoluzione dell’accordo e prosecuzione del procedimento disciplinare dinanzi agli Organi giudicanti di giustizia sportiva”.

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