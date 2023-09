Udinese, emergenza difesa in vista della Fiorentina: ko Ebosse e Kabasele. Sottil studia le alternative

Per Andrea Sottil e la sua Udinese non è stato un inizio di stagione scoppiettante, anzi. I friulani a differenza dello scorso anno sono a 3 punti dopo 4 giornate. 0 vittorie e 3 pareggi, le cessioni di Beto e Udogie si sono fatte sentire. Ma per Sottil ci sono grossi problemi anche in difesa, con Kabasele che è finito ko a Cagliari. Ed Ebosse, che ha subito pure lui un infortunio. Secondo UdineseBlog il tecnico sta pensando di inserire il nuovo arrivo Kristensen. Oppure di virare su una innovativa difesa a 4 per sorprendere la Fiorentina e dare una svolta tattica ai bianconeri.