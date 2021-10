Tuttosport, Vlahovic, la Juventus è in pole per il grande colpo. Attenzione al pericolo Premier

La Juventus si è iscritta alla corsa per Dusan Vlahovic con un piccolo vantaggio. A differenza di alcune concorrenti non di tutte però non ha l’ansia di dover trovare disperatamente una nuova saura a un suo attaccante per liberazione spazio. Alvaro Morata stimato da Allegri quanto dalla società, tecnicamente un club lo ha già: l’Atletico Madrid. A maggior ragione adesso che Rocco Commisso, il patron della Fiorentina ha ufficializzato l’addio di Vlahovic. Non è scontato che alla continuasse riescano ad accontentare il numero uno viola come è successo nel 2020 per Chiesa. Ma non è impossibile nemmeno il contratto.

E negli ambienti della Serbia continuano a segnalare la Juventus in pole position. Senz’altro i bianconeri un tentativo lo effettueranno. Dusan per qualità e stipendio sarebbe un colpo perfettamente in linea con la nuova politica di mercato varata dal club di Agnelli. Il pericolo principale è rappresentato dal Liverpool, ma pure Manchester City, Milan, Inter, Tottenham e Atletico. Lo scrive Tuttosport.

