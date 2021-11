Tuttosport, Vlahovic, la Juve prepara il colpo: Kulusevski è la chiave, porta un tesoretto

Partiamo dall’interesse della Juve nei confronti di Vlahovic. L’attaccante risponde in maniera perfetta all’identikit del giocatore di cui hanno bisogno i bianconeri. Bisogna convincere la Fiorentina a liberare Vlahovic e c’è un solo modo per far sì che Commisso dia il via libera. Occorre che la Juve metta sul piatto una buona offerta. Vlahovic a Torino ci andrebbe eccome. La Fiorentina chiede almeno 50-60 milioni. La Juventus ha bisogno di liberare un posto in organico, il nome? Dejan Kulusevski. Punta ad ottenere 40 milioni. Un discreto tesoretto da girare alla Fiorentina. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, GONZALEZ È GUARITO DAL COVID-19, TEST NEGATIVO: INIZIATO IL PERCORSO PER IL RITORNO IN CAMPO