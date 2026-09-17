Tuttosport: "Vanoli cambia la Fiorentina: gli ultimi arrivati subito protagonisti"

Gnonto al primo gol in Italia

I nuovi arrivati stanno già lasciando il segno in casa Fiorentina. Con il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina viola, la squadra ha conquistato due vittorie consecutive, trascinata soprattutto dai gol degli attaccanti arrivati nell’ultima sessione di mercato. Tra i protagonisti spiccano Franco Mastantuono e Mateo Pellegrino, entrambi a quota tre reti. Proprio Pellegrino è stato l’unico dei nuovi acquisti a trovare il gol in campionato anche durante la gestione di Fabio Grosso, andando a segno nella sfida persa per 2-1 contro il Torino.Nelle ultime uscite, però, la scena è stata tutta per il connazionale Pellegrino e per altri due nuovi innesti: Wilfried Gnonto e Pedro Gonçalves. Per Gnonto, in particolare, il gol ha avuto un significato speciale: si è trattato infatti della sua prima rete in Italia.L’esterno classe 2003, nato a Verbania da genitori di origine ivoriana e cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha già scritto una pagina importante della storia della Nazionale italiana, diventando il più giovane marcatore degli Azzurri.A lanciarlo in Nazionale fu Roberto Mancini, che lo fece esordire il 4 giugno 2022 contro la Germania, quando Gnonto aveva appena 18 anni e sette mesi e non aveva ancora disputato neppure un minuto in Serie A. A riportarlo è Tuttosport.