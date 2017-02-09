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Tuttosport: il valzer delle panchine potrebbe portare Sarri a Firenze

Sousa, Spalletti, Sarri... Tanti allenatori potrebbero cambiare panchina al termine della stagione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 febbraio 2017 12:32
Tuttosport: il valzer delle panchine potrebbe portare Sarri a Firenze - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Sarri
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L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione sullo scenario che, di qui a breve, potrebbe delinearsi per quanto riguarda le panchine della maggiori squadre di Serie A. Protagonista assoluto sempre essere Luciano Spalletti che, secondo quanto riportato dal quotidiano, avrebbe chiesto ulteriori garanzie alla Roma, soprattutto per quanto riguarda i rinforzi tanto attesi sul mercato: "Di prolungamento parleremo a fine stagione ma per vincere ci vogliono grandi giocatori. I tecnici sono meno importanti".

Se le sue richieste non dovessero essere accolte dalla proprietà americana, il tecnico di Certaldo potrebbe prendere in seria considerazione l'ipotesi di lasciare la capitale. La direzione più probabile? Napoli.

E Sarri? L'attuale allenatore dei partenopei, se realmente dovesse essere scalzato da Spalletti, potrebbe quindi approdare sulla panchina della Fiorentina. Ipotesi suggestiva che però, visto che l'avventura di Sousa a Firenze sembra ormai giunta ai titoli di coda, non sembra poi così improbabile.

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