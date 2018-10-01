Tuttosport tuona: scandalo Valeri, Atalanta furiosa

"Scandalo Valeri, Atalanta furiosa". Titola così l'edizione odierna di Tuttosport, in riferimento al contestato rigore grazie al quale la Fiorentina ha sbloccato il risultato nella complicata partita...

"Scandalo Valeri, Atalanta furiosa". Titola così l'edizione odierna di Tuttosport, in riferimento al contestato rigore grazie al quale la Fiorentina ha sbloccato il risultato nella complicata partita contro l'Atalanta. Il direttore di gara non ha avuto dubbi e, senza avvalersi dell'aiuto del VAR, ha ritenuto opportuno sanzionare il contatto tra Toloi e Chiesa.