Tuttosport, Torino sulle tracce di Kouamé per sostituire Zapata. Occhi anche su Nzola

L’infortunio gravissimo di Duvan Zapata sta costando molto caro al Torino, in flessione di risultati nell’ultimo periodo. Ecco perché i granata sono pronti ad intervenire celermente sul mercato di gennaio per regalare a Vanoli un attaccante che possa sopperire all’assenza dell’ex Udinese e Napoli. Il primo nome della lista, si legge stamani su Tuttosport, è Beto. Ma sul taccuino di Vagati c’è anche il nome di un attaccante viola. Anzi, due.Il Torino potrebbe infatti provarci per Christian Kouamé vista anche la fatica che l’ivoriano sta facendo per trovare spazio alla Fiorentina. Più difficile, la pista che porterebbe a Mbala Nzola, anch’egli di proprietà della Fiorentina ma in prestito al Lens. Tuttavia, si legge, i francesi non sembrano intenzionati ad interrompere anzitempo il prestito dell’angolano.

