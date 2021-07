Tuttosport, Torino su Amrabat, Juric prova a riprenderlo. Già all’addio con la Fiorentina?

Ivan Juric vorrebbe riavere con sé Sofyan Amrabat, beh, la situazione ha già dato e ancora darà da discutere, ai vertici della Viola. Anche perchè i rapporti sono si buoni tra le parti ma il nervo è obiettivamente scoperto. Pochi mesi in Italia le mani di Juric e per Amrabat si scatena subito un’asta. Ma poi il marocchino non ha reso quanto speravano a Firenze. E lui stesso non ha potuto respirare l’ossigeno di Verona. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, VLAHOVIC, UN TIFOSO LO PROVOCA E LUI RISPONDE: “RINNOVO? QUANDO MI FANNO L’OFFERTA IO FIRMO”