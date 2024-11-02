Tuttosport: “Torino contestato, è in difficoltà. La Fiorentina poi il derby: sarà una gara decisiva”

La Fiorentina affronterà un Torino in difficoltà

La Fiorentina andrà ad affrontare un Torino in difficoltà, non solo dal punto di vista dei risultati. I granata sono in piena contestazione da parte della tifoseria, in aperto contrasto con Cairo e Vagnati. Cinque sconfitte in sei partite sono dure da digerire e hanno lasciato un segno profondo.

La squadra appare impaurita, teme di sbagliare e la tensione aumenta di volta in volta. Il match con la Fiorentina si inserisce in un momento delicato, perché subito prima del derby con la Juventus: tradotto, se i viola dovessero vincere in modo convincente sarebbe grande contestazione. In Piemonte considerano la partita contro gli uomini di Palladino decisiva per il futuro e i tifosi vogliono risposte. Lo scrive Tuttosport.

https://www.labaroviola.com/galli-elogia-de-gea-puo-giocare-fino-a-40-anni-spero-nella-fiorentina-le-parate-hanno-cancellato-le-perplessita/275121/