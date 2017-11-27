Tuttosport titola: "Lazio Furiosa!" L'attacco di Inzaghi e Tare all'arbitro e la contestazione post-partita...

Tuttosport questa mattina in edicola dedica spazio al pareggio della Fiorentina all'Olimpico con il titolo: "La Lazio è furiosa!". I viola pareggiano nel recupero il gol di De Vrij grazie a un penalty...

Tuttosport questa mattina in edicola dedica spazio al pareggio della Fiorentina all'Olimpico con il titolo: "La Lazio è furiosa!". I viola pareggiano nel recupero il gol di De Vrij grazie a un penalty di Babacar concesso dopo il VAR. Inzaghi e Tare assediano Massa: "Che cosa hai visto?". E il tecnico contesta anche il rigore subito al derby.