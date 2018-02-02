TuttoSport titola: "La Fiorentina non s'è impoverita" analizzando le parole di Corvino ieri in sala stampa...
"La Fiorentina non s'è impoverità", titola così TuttoSport analizzando il mercato della Fiorentina e le parole di Corvino ieri ascoltate da giornalisti e tifosi in sala stampa durante la presentazione...
A cura di Redazione Labaroviola
02 febbraio 2018 09:02
"La Fiorentina non s'è impoverità", titola così TuttoSport analizzando il mercato della Fiorentina e le parole di Corvino ieri ascoltate da giornalisti e tifosi in sala stampa durante la presentazione di Dabo e Falcinelli.
"Sono molto fiero di ciò che sono riuscito a fare, adesso non abbiamo più un passivo a bilancio di 40 milioni di euro" Una giustificazione per il mercato oppure una necessità alla quale ovviare?