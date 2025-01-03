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Tuttosport svela: “La Fiorentina blinda De Gea, pronto accordo per un’altra stagione o forse anche di più”

La Fiorentina vuole tenersi stretto De Gea

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 gennaio 2025 10:01
Tuttosport svela: “La Fiorentina blinda De Gea, pronto accordo per un’altra stagione o forse anche di più” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina vuole tenersi stretto David De Gea e intende attivare l'opzione per il prolungamento per un'altra stagione. Da non escludere che le parti possano anche definire un accordo più lungo con relativo ritocco dell'ingaggio. In fondo De Gea ha dimostrato di essere ancora un top e merita un riconoscimento adeguato, così da allontanare pericolose tentazioni estere. Diversi club stranieri, infatti, hanno già messo gli occhi addosso all'ex Manchester United, che però sembra felice di proseguire con la Fiorentina. Lo scrive Tuttosport. 

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