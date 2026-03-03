Tuttosport svela: “Il ritorno alla difesa a tre deciso da Vanoli e il debutto di Rugani sono stati un boomerang”

Il ritorno alla difesa a tre deciso da Vanoli e il debutto di Rugani si sono rivelati un boomerang: scivolone sul primo gol, rigore causato su Davis per il 2-0 e responsabilità anche sul 3-0 di Buksa al 94′. Davis, protagonista assoluto, ha messo in mostra fisicità ed energia, mentre i viola non sono riusciti a reagire, neppure con i cambi. Preoccupano anche le condizioni di Kean, uscito zoppicante. Il 13° ko in campionato certifica una squadra fragile, vulnerabile sui piazzati e incapace di segnare: la salvezza resta una montagna ripidissima da scalare. Lo scrive Tuttosport.