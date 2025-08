A fari spenti e con una mossa decisa nella serata di ieri, la Fiorentina ha chiuso per l’arrivo di Simon Sohm. Il centrocampista svizzero lascia il Parma e si trasferisce in viola per 16 milioni di euro. Il blitz tra le parti ha prodotto l’accelerata decisiva, con il giocatore che firmerà un contratto fino al 2030. Per lui è pronto un ingaggio da 1,3 milioni netti a stagione più premi. Lo riporta Tuttosport.