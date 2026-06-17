Tuttosport sicuro: “Qualche club straniero su Kean ma Grosso vuole tenerlo. Lucci può offrire Kostic”
Oggi summit al Viola Park tra la dirigenza viola e l'entourage di Kean
A cura di Redazione Labaroviola
17 giugno 2026 08:52
Oggi summit al Viola Park tra la dirigenza della Fiorentina e l'entourage di Moise Kean capitanato da Alessandro Lucci per fare il punto sul futuro dell'attaccante.Il nuovo tecnico Grosso vorrebbe trattenere Moise al netto di qualche interessamento arrivato da parte di club stranieri. Le parti potrebbero approfondire i dialoghi per Kostic (in scadenza con la Juve) e assistito anche lui da Lucci. Lo scrive Tuttosport.