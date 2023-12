Tuttosport si interroga: “E se a gennaio arrivasse un’offerta per Arthur? L’idea di riscattarlo stuzzica”

C’è un bianconero che è rinato lontano da Torino, là dove per varie ragioni aveva fallito, in primis quelle relative alla forma fisica. Ora Arthur si sta riappropriando dello status di play e regista dal Dna di alto livello. Arrivato alla Juventus dal Barcellona nella stagione 2020/2021 per oltre 70 milioni di euro più 10 di bonus nell’ambito di una operazione che nel contempo vedeva il play Pjanic fare il viaggio inverso. Nell’ultimo mercato estivo, in extremis, ecco l’accordo con la Fiorentina e nella squadra di Italiano, al centro del gioco, rinasce diventando in questa prima fase della stagione il perno e il fulcro della Viola. La quadratura del cerchio venne trovata con un prestito per 2 milioni a cui se ne aggiungerebbero altrettanti a fronte di determinati risultati e una opzione di riscatto per i toscani di 20 milioni che al momento pagano la metà del suo ingaggio (si aggira intorno ai 5 milioni di euro il totale). I 20 milioni ad inizio stagione sembravano messi lì per caso, ma ora l’idea di riscattarlo stuzzica Commisso. E se a gennaio arrivasse una offerta della Fiorentina per prenderlo subito con lo sconto qualcuno si stupirebbe al 100%? Lo scrive Tuttosport.