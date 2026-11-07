Tuttosport scrive: "Mastantuono deve sbloccarsi in casa, non ha ancora segnato al Franchi"

Il giocatore argentino non ha trovato il gol tra le mura amiche

In occasione dell'incontro di fine agosto per il Centenario viola, Gabriel Batistuta avrà sicuramente descritto a Franco Mastantuono la gioia unica di segnare alla Juventus sotto gli occhi del proprio pubblico, come riporta Tuttosport. Del resto, la prima volta non si dimentica mai: il fuoriclasse argentino timbrò il cartellino nel suo anno d'esordio in Serie A, il 26 gennaio 1992, sbloccando il match con un imperioso stacco di testa che fece delirare il Franchi e diede il via al successo sui bianconeri. Un'ebbrezza che anche il giovane talento ex Real Madrid non vede l'ora di vivere: attualmente capocannoniere della squadra insieme al connazionale Mateo Pellegrino con 4 centri (l'ultimo firmato lunedì scorso sul campo del Sassuolo, risultato che ha interrotto un digiuno di 50 giorni e fatto uscire la Fiorentina dalla zona caldissima della classifica).

IL TABÙ DA SFATARE AL FRANCHI. Finora i 4 gol di Mastantuono – tra cui spicca la splendida tripletta rifilata al Venezia – sono arrivati tutti lontano da Firenze. Il classe 2007, secondo in campionato per conclusioni totali (38), non ha ancora esultato davanti ai propri tifosi in Serie A, dove la squadra non vince in casa da più di 200 giorni (1-0 alla Lazio dello scorso 13 aprile, con un bilancio successivo di appena 5 punti in 8 partite). Domani sera, nella partita più sentita dell'anno, ci sono quindi tutti gli ingredienti per sbloccarsi: un Franchi esaurito (oltre 22 mila tagliandi staccati, nonostante la capienza ridotta per i cantieri) e la spinta della consueta, spettacolare coreografia della curva.

TRADIZIONE ARGENTINA E RECORD NEL MIRINO. Sbloccarsi permetterebbe a Mastantuono – che ha preso casa proprio nella storica villa di Batistuta nei pressi di Piazzale Michelangelo e che è stato appena richiamato in Nazionale, considerato l'erede naturale di Messi insieme a Nico Paz – di entrare nella storia: a 19 anni e 86 giorni, diventerebbe infatti il terzo marcatore più precoce nell'era dei tre punti a tagliare il traguardo dei 5 gol in meno di 15 presenze, preceduto solo da Obafemi Martins e Alexandre Pato. Inoltre, nella galleria degli argentini della Fiorentina capaci di punire la Juventus in casa figurano due leggende come Batistuta e Miguel Montuori. L'eredità è di quelle pesanti, ma nel mirino c'è anche Mateo Pellegrino, pronto a dare il suo contributo forte di un precedente illustre: il gol decisivo segnato con la maglia del Parma contro i bianconeri il 24 aprile 2025.