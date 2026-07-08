TuttoSport scrive: "La Fiorentina vuole chiudere domani per Koleosho, 10 milioni per l'esterno azzurro"

L'esterno italiano è un obiettivo viola da molto tempo e potrebbe concretizzarsi

Secondo quanto riferito da Tuttosport, domani potrebbe essere il giorno decisivo per il passaggio di Luca Koleosho dal Burnley alla Fiorentina, un'operazione impostata sulla base di 10 milioni di euro più bonus.

Nel frattempo si muove qualcosa anche nel reparto offensivo. In caso di addio di Roberto Piccoli, finito nel mirino della Lazio, la dirigenza viola ha individuato in Andrea Pinamonti il potenziale sostituto. Con il Sassuolo, proprietario del cartellino dell'attaccante, i contatti sono avviati e sul tavolo c'è anche il profilo del centrocampista Kristian Thorstvedt.

Per quanto riguarda le corsie esterne difensive, la Fiorentina continua a monitorare con attenzione la situazione di Joao Mario della Juventus e di Soufiane Belghali del Verona. Sul fronte delle uscite, invece, la giornata odierna sancisce l'addio del difensore Christian Kouadio, atteso dalle visite mediche e dalle firme per il trasferimento al Monza.