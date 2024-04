Tuttosport scrive: “Juve guarita, contro la Fiorentina la prova definitiva per difendere il posto Champions”

Dopo i successi di Coppa Italia è già l’ora di ributtarsi in campionato per un rush finale che si preannuncia come accesissimo, già a partire da domenica sera quando allo Stadium andrà in scena la partita contro la Juventus di Allegri. Come riportato da Tuttosport, da Torino hanno visto una squadra più cattiva e ben diversa dalla brutta copia che ha perso tanti punti sul suo cammino in campionato da gennaio soprattutto sono apparsi in grande spolvero i due ex del match: Vlahovic e Chiesa. Allegri ha la tentazione di riproporre gli stessi titolari di martedì in coppa con la sola eccezione di Szczesny per Perin. Sarà una partita crocevia per i bianconeri che rischiano con un altro passo falso di compromettere il piazzamento Champions finora conquistato ed una sconfitta casalinga potrebbe essere fatale ad Allegri che non è mai stato così in bilico.