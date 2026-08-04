Tuttosport rivela: "Zhegrova vuole restare alla Juve ma la Fiorentina monitora la situazione"
Ad ora i viola non hanno presentato offerte ufficiali
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2026 09:28
La Fiorentina guarda ancora in casa Juventus. L’altro nome caldo è quello di Edon Zhegrova, che l'anno scorso non ha convinto ma che vorrebbe rimanere in bianconero.Ad ora non ci sono offerte ufficiali avanzate dai viola, che stanno monitorando la situazione. Zhegrova è convinto di giocarsi le sue carte a Torino e quindi non vorrebbe muoversi. Occhio però a cosa può cambiare nell'ultimo mese di mercato. Lo scrive Tuttosport.