Tuttosport rivela: “Fiorentina su Bryan Gil, Paratici lo conosce bene. Il Girona chiede 10 milioni”

Gil è un ex Tottenham

La Fiorentina è alla ricerca di esterni offensivi per il 4-3-3 di Fabio Grosso. Detto dell'intesa raggiunta con il Burnley per Luca Koleosho per 10 milioni più bonus e un contratto quinquennale (c'è attesa per il sì del nazionale Under 21) e dell'interesse, condiviso però con il Torino e l'Olympiakos, per Matteo Cancellieri in scadenza l'anno prossimo con la Lazio, Paratici osserva altri nomi.Tra i possibili obiettivi spunta un giocatore che Paratici conosce bene: in Spagna stanno accostando alla Fiorentina l'ex Tottenham e nazionale iberico Bryan Gil, classe 2001, 30 presenze nell'ultima stagione con la maglia del Girona, quotazione intorno agli 8-10 milioni. Lo scrive Tuttosport.