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Tuttosport rivela: "Fagioli piace in Premier League, potrebbe lasciare la Fiorentina"

In uscita occhio a quanto può avvenire intorno al centrocampista

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2026 10:02
Tuttosport rivela: "Fagioli piace in Premier League, potrebbe lasciare la Fiorentina" - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fagioli
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Ore decisive per scoprire se il corteggiamento della Fiorentina al fantasista Mastantuono del Real Madrid avrà fatto centro: la Viola spera di ottenere in settimana il sì dell’argentino al trasferimento alla corte di Grosso.

Intanto è ai dettagli l’ingaggio del terzino Joao Mario in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus. I toscani poi restano vigili per il mediano Thorstvedt del Sassuolo e per la punta Pellegrino del Parma. In uscita occhio alla situazione di Fagioli: il regista piace in Premier e potrebbe partire. Lo riporta Tuttosport.

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