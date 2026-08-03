Tuttosport rivela: "Fagioli piace in Premier League, potrebbe lasciare la Fiorentina"

In uscita occhio a quanto può avvenire intorno al centrocampista

Ore decisive per scoprire se il corteggiamento della Fiorentina al fantasista Mastantuono del Real Madrid avrà fatto centro: la Viola spera di ottenere in settimana il sì dell’argentino al trasferimento alla corte di Grosso.

Intanto è ai dettagli l’ingaggio del terzino Joao Mario in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus. I toscani poi restano vigili per il mediano Thorstvedt del Sassuolo e per la punta Pellegrino del Parma. In uscita occhio alla situazione di Fagioli: il regista piace in Premier e potrebbe partire. Lo riporta Tuttosport.