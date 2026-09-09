Tuttosport riporta: "Vanoli può andare sul 4-1-4-1, è il modulo con cui ha rianimato la Fiorentina"

Il tecnico varesino potrebbe riproporre il vecchio modulo

In base a quanto riportato da Tuttosport, il cammino di Vanoli si preannuncia subito complicato. Le insidie e i dubbi non mancano: con 19 partenze e 13 nuovi innesti, l'organico non si è ancora trasformato in una vera squadra e difetta tuttora di impianto di gioco, tempra e personalità. Si tratta di un collettivo allestito attraverso una sessione di trasferimenti nella quale il tecnico lombardo non ha avuto voce in capitolo. In realtà, anche Grosso aveva inciso ben poco nelle decisioni di mercato, fattore che ha contribuito al deterioramento dei rapporti con Paratici e al successivo esonero.

Tra i riconfermati figurano elementi come Fagioli e Ndour, che già in passato trassero giovamento dalla gestione Vanoli. Inoltre l'allenatore, dopo aver a suo tempo riadattato Parisi, dispone oggi di ali d'attacco naturali: Gnonto, Goncalves e quel Njie a cui diede fiducia facendolo debuttare in Serie A contro il Verona, ai tempi del Torino. Con pochissimo tempo a disposizione per impostare la sfida esterna di Venezia, il mister potrebbe ripartire dal 4-1-4-1 che gli permise di rilanciare la Fiorentina, affidando le chiavi del centrocampo a Fagioli. Successivamente, con una migliore assimilazione dei concetti di gioco e una situazione di classifica più tranquilla, si potrà virare verso il 4-3-3 o il 4-2-3-1, inserendo Atta sulla trequarti.