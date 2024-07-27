Tuttosport riporta: "L'arrivo di Colpani mette Nico alla porta, l'argentino non è più al centro del progetto"

La Fiorentina potrebbe dover lasciar partire il suo fuoriclasse per un'offerta irrinunciabile

Stamattina Tuttosport ha riportato che l'arrivo del centrocampista ex Monza Andrea Colpani potrebbe mettere seriamente alla porta Nico Gonzalez. Secondo il quotidiano, l'argentino non sarebbe più fondamentale per il progetto tecnico viola e, quindi, potrebbe essere ceduto. Sul giocatore non si registrano offerte al momento, ma ha diversi estimatori in Premier ed in Arabia. Così quel 99% di permanenza potrebbe scendere davvero. Il club valuterà le offerte superiori a 30 milioni per lui.

https://www.labaroviola.com/damico-tessmann-e-un-giocatore-importante-alla-fiorentina-farebbe-benissimo-per-le-sue-qualita/262172/