Tuttosport riporta: "Infortunio per Fortini, non si conoscono i tempi di recupero del giocatore"

Il terzino si è fatto male con la Nazionale Under 21 ieri con la Polonia

Arrivano notizie apprensive dall'impegno con la Selezione Azzurra per Niccolò Fortini. Come riportato sulle pagine di Tuttosport, il giovane esterno ha accusato un problema fisico durante il primo dei due incontri disputati con l'Italia Under 21 contro l'Armenia. Il classe 2006 ha già fatto rientro a Torino, dove verrà sottoposto a tutti gli esami strumentali di rito per definire con precisione l'entità dell'infortunio e stabilire i relativi tempi di stop.

Al momento le prime sensazioni sembrano escludere lesioni particolarmente severe, tanto che l'allenatore granata, Ignazio Abate, confida di averlo a disposizione già per il posticipo di lunedì contro l'Udinese.

Il tecnico stima enormemente il ragazzo: dopo avergli concesso una manciata di minuti all'esordio stagionale contro il Milan, Abate non lo ha più tolto dal campo, schierandolo dal primo minuto nelle ultime cinque partite ufficiali (quattro di Serie A e una di Coppa Italia). Una continuità che testimonia l'immensa considerazione di cui gode all'interno dello spogliatoio.

Ricordiamo che Fortini si è trasferito dalla Fiorentina al Torino durante la sessione estiva di mercato con la formula del prestito oneroso e opzione di riscatto fissata a 9 milioni di euro. Mantenendo questo rendimento e questo spazio in prima squadra, è molto probabile che la società di Urbano Cairo decida di esercitare il diritto a fine stagione.