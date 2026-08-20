Tuttosport riporta: "Il Como stringe per Kean, in arrivo una nuova offerta per prenderlo ai viola"

Il club lombardo vuole Kean per il mercato

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Como ha ancora delle caselle da riempire con la punta mancante come priorità per avere un'alternativa a Douvikas per giocare campionato e Champions. Il preferito di Fabregas è Moise Kean, ma il primo assalto al giocatore è stato respinto perché i viola non scendono sotto 40 milioni. I comaschi hanno sondato anche Delap del Chelsea proprio perché i viola ne fanno una valutazione alta a cui non è semplice arrivare.