Tuttosport riporta: "Arokodare potrebbe venire lo stesso in Italia, su di lui c'è il Genoa"

L'attaccante potrebbe venire lo stesso in Serie A

Per diverso tempo il suo profilo è stato accostato con insistenza al mercato in entrata della Fiorentina. Tolu Arokodare si era guadagnato l'attenzione di Fabio Paratici per potenziare il reparto avanzato, tuttavia la negoziazione non ha mai preso davvero quota. La decisione della società gigliata di destinare l'ultimo tesseramento riservato agli extracomunitari all'ivoriano Christ Inao Oulai ha infatti sbarrato definitivamente le porte all'approdo del centravanti nigeriano in questa finestra trasferimenti. Contestualmente, secondo quanto si legge su Tuttosport, i procuratori del calciatore avrebbero offerto il suo cartellino al Genoa. La dirigenza ligure è a caccia di una punta da mettere a disposizione di Daniele De Rossi e sta vagliando varie opzioni per la linea d'attacco: Arokodare costituisce un'idea stuzzicante per via della stazza e dei margini di miglioramento, pur rimanendo una pista complessa sotto il profilo finanziario.